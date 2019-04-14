Российские штангисты снова выиграли командный зачет чемпионата Европы

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Спортсмены женской и мужской сборных России по тяжелой завершили выступления на чемпионате Европы с победой в общекомандном зачете, сообщает «Советский спорт».

Турнир закончился 13 апреля в Грузии. В 2018 года национальная команда была отстранена от участия в соревнованиях. Зато в нынешних россияне выиграли три золота, пять серебряных медалей и три бронзы, став первыми по количеству наград.

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Турнир проходил в Батуми с 6 по 13 апреля. Штангисты выступали в десяти мужских и десяти женских весовых категориях.

Обладателями золотых медалей у нашей сборной стали Анастасия Романова (весовая категория до 71 килограмма), Ксения Пасхина (до 87 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг).

Серебро взяли Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Татьяна Алеева (до 59 кг), Диана Мстиева (до 87 кг), Егор Климонов (до 96 кг).

Бронзовой награды удостоились Кристина Новицкая (до 55 кг), Александра Козлова (до 59 кг) и Родион Бочков (до 109 кг).

На втором командном месте Белоруссия (три золота, два серебра, три бронзы), на третьем — представители Армении (два золота, одно серебро, две бронзы).

Ранее тяжелоатлетки Ершова и Новицкая взяли серебро и бронзу ЧЕ.