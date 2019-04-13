ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

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Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» в первом матче финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу армейского клуба.

В первом периоде за ЦСКА шайбы забросили Андрей Светлаков и Алексей Марченко.

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Во втором периоде «Авангард» оформил гол, однако судьи приняли решение не засчитывать его. В этом отрезке времени команды обменялись заброшенными шайбами — за армейцев забил Михаил Григоренко, за омскую команду Сергей Шумаков.

В третьем периоде Григоренко отличился еще дважды. Форвард набрал за эту игру четыре очка, кроме трех заброшенных шайб на его счету результативная передача. Еще один гол «Авангарда» оформил Виктор Стольберг.

Примечательно, что обе шайбы «Авангард» забросил в большинстве.

Счет в серии 1 - 0 в пользу ЦСКА, второй матч финала Кубка Гагарина пройдет 15 апреля также в Москве.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее олимпийский чемпион поделился ожиданиями от противостояния ЦСКА и «Авангарда».

Финал Кубка Гагарина. Первый матч

ЦСКА — «Авангард» — 4:2 (2:0, 1:1, 2:1)

1:0 — Светлаков, 02:00;

2:0 — Марченко (Григоренко, Слепышев), 08:05;

3:0 — Григоренко (Вей, Сорокин), 30:56;

3:1 — Шумаков (Бек, Франсон), 33:28;

4:1 — Григоренко (Вей), 47:19;

4:2 — Стольберг (Зернов, Михеев), 54:56;

5:2 — Григоренко.