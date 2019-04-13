Гончаренко: нашим болельщикам скучно не бывает никогда

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о результате матча против «Оренбурга» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Оренбурга». С середины первого тайма ЦСКА остался вдесятером — Марио Фернандес получил две желтые карточки и был удален с поля.

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«Нашим болельщикам скучно не бывает никогда, сюжеты игры могут быть самые разные. Но никого не оставляют равнодушным. Как говорил Эдуард Васильевич Малафеев, ЦСКА играет искренне — и выигрывает, и проигрывает искренне. И поет гимн атаке.

Могли бы лучше контролировать игру. Когда повели, казалось, что все дается легко. Потом нити игры упустили. Долго думал с мячом. «Оренбург» — опытная команда, забила хорошие голы. Мы не смогли правильно отреагировать — с нашей стороны много было разрозненных действий. Мы в любом случае набиваем шишки: и удаления, и эмоции, и пропущенные голы.

И еще раз: сегодняшняя игра — то, почему на ЦСКА стоит ходить», — заявил специалист.

Ранее полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в своем твиттере написал неоднозначный пост.