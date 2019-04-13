Рейнгольд назвал окружение Гулиева виновным в его поведении

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Чемпион СССР и экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что в отвратительном поведении футболиста красно-белых Аяза Гулиева виновато его окружение, передает РИА «Новости».

Игрок в Москве избил американца, мешавшего проезду его дорогой иномарки.

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«Это беспредел. Не Гулиев виноват, а общество, которое его окружает в «Спартаке». Такое сейчас ужасное воспитание у молодежи — играть номрально не умеют, а деньги большие получают. У нас Николай Старостин всегда напоминал, что футболисты команды — лицо общества. Теперь такого нет, тренеры не считают нужным воспитывать пацанов», — заявил Рейнгольд.

Он отметил, что несправедливо лишить Гулиева профессии, но стоит ограничить его финансы.

Ранее Александр Кокорин прокомментировал нападение «спартаковца» Гулиева на пешехода.