UFC запретил украинцу выйти в октагон под «День победы»
Украинский боец ММА Никита Крылов рассказал о запрете руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) использовать песню Давида Тухманова «День победы» во время выхода в октагон.
Спортсмен хотел поставить эту композицию перед его боем на турнире в Роттердаме 8 мая 2016 года.
Реклама
«Я решил символики добавить, но в UFC мне сказали ахтунг, нельзя», — цитирует Крылова Octagon TV.
Стоит отметить, что в крупнейшем промоушене Крылов провел десять поединков. Всего же за карьеру украинец бился 30 раз и имеет рекорд 24-6.
Ранее комментатор UFC заявил, что почти захотел сам попробовать допинг.