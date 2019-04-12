UFC запретил украинцу выйти в октагон под «День победы»

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Украинский боец ММА Никита Крылов рассказал о запрете руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) использовать песню Давида Тухманова «День победы» во время выхода в октагон.

Спортсмен хотел поставить эту композицию перед его боем на турнире в Роттердаме 8 мая 2016 года.

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«Я решил символики добавить, но в UFC мне сказали ахтунг, нельзя», — цитирует Крылова Octagon TV.

Стоит отметить, что в крупнейшем промоушене Крылов провел десять поединков. Всего же за карьеру украинец бился 30 раз и имеет рекорд 24-6.

Ранее комментатор UFC заявил, что почти захотел сам попробовать допинг.