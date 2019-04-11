Игрок «Спартака» отделается штрафом после избиения пешехода

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Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев отделается лишь штрафом после того, как в Москве сломал нос гражданину США во время дорожного конфликта, сообщает «Советский спорт».

Гулиев на своей иномарке проехал на красный свет, из-за чего зацепил пешехода, 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. Между ними произошел конфликт, в ходе которого Гулиев избил Эли.

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«Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Ранее сообщалось, что в Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем.