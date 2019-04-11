Госдума приняла закон о штрафах для спортсменов за допинг

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Государственная дума в четверг приняла закон о введении административной ответственности за нарушение антидопнговых правил для спортсменов, сообщает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, использование или попытка использования допинга карается штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. За распространение запрещенных веществ или методов атлетом, тренером или медицинским работником грозит денежное взыскание в размере от 40 до 80 тыс. рублей.

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что склонение несовершеннолетнего к допингу не будет входить в Кодекс об административных правонарушениях, но останется в Уголовном кодексе.

Также государственный деятель подчеркнул, что законопроект предлагает дополнительные меры для пресечения допинговых нарушений на территории России.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко собирается прибыть на национальный спортивный комплекс «Олимпийский» для прохождения допинг-теста.