Сборная России по вольной борьбе выиграла командный зачет на ЧЕ

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Сборная России по вольной борьбе выиграла общекомандный зачет на чемпионате Европы, передает «Советский спорт».

Российские спортсмены взяли восемь наград. Золотые медали завоевали Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг) и Владислав Валиев (до 86 кг). Серебро взяли Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг) и Муслим Садулаев (до 57 кг). Бронзовые награды в копилку национальной команды принесли Начын Куулар (до 65 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг).

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион не намерен переходить в MMA.