Сборная России по вольной борьбе выиграла командный зачет на ЧЕ
Сборная России по вольной борьбе выиграла общекомандный зачет на чемпионате Европы, передает «Советский спорт».
Российские спортсмены взяли восемь наград. Золотые медали завоевали Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг) и Владислав Валиев (до 86 кг). Серебро взяли Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг) и Муслим Садулаев (до 57 кг). Бронзовые награды в копилку национальной команды принесли Начын Куулар (до 65 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг).
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион не намерен переходить в MMA.