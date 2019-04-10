Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года
Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает «Советский спорт».
В нее вошли Александр Максименко (€3 млн), Николай Рассказов (€2 млн), Александр Ломовицкий (€1,5 млн) (все — «Спартак»), Никита Калугин («Сочи», €0,5 млн), Роман Евгеньев («Динамо», €0,7 млн), Михаил Лысов («Локомотив», €1,2 млн), Иван Обляков (€5 млн), Константин Кучаев (€2 млн), Федор Чалов (€10 млн) (все — ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов (€2,8 млн), Иван Игнатьев (€ 4млн) (все — «Краснодар»).
Ранее сообщалось, что Чалов мог стать игроком итальянской «Ромы».