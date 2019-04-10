Россиянка Романова завоевала золото на ЧЕ по тяжелой атлетике

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Российская штангистка Анастасия Романова завоевала золотую медаль в весовой категории до 71 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, передает РИА «Новости».

По сумме двух упражнений она набрала набрала 240 кг (112 кг рывком и 128 кг толчком). Второй стала представительница Великобритании Эмили Годли (216), третье место заняла румынка Мэдэлина-Бьянка Моли (215).

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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Батуми.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить серебряного призера чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг россиянку Надежду Ломову.