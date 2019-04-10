Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров дал совет победительнице Игр 2018 года Алине Загитовой, передает «Реальное время».

Фигурист отметил заслуги подопечной Этери Тутберидзе.

«Действительно, сразу после Олимпиады у Загитовой был неудачный старт на чемпионате мира. В женском одиночном фигурном катании редко победительницы Олимпиад остаются потом в спорте, еще и претендуя на победы в других крупных соревнованиях. Но Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире», — поделился мнением спортсмен.

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Также он считает, что Загитовой стоит уйти из спорта, так как она завоевала уже все награды высшей пробы на престижных соревнованиях.

«Думаю, что ей и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз», — заключил Костомаров.

16-летняя фигуристка взяла золото на чемпионате Европы, Олимпийских играх и чемпионате мира. Также она выиграла Гран-при сезона-2017/2018.

Ранее французская фигуристка раскритиковала фанатов Загитовой и Медведевой.