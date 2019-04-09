Роналду поможет «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов против «Аякса»

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сможет помочь команде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Аякса», сообщает «Советский спорт».

Участие Роналду было под вопросом из-за его повреждения. Стоит отметить, что форвард является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне.

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По информации Football Italia, в этой встрече не смогут принять участие защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини и полузащитник команды Эмре Джан.

Кьеллини 8 апреля получил травму во время тренировки команды.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Аяксом» состоится 10 апреля в Амстердаме и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник «Ювентуса» может сменить клуб из-за расизма.