Чемпион ОИ по лыжным гонкам Крюков объявил о завершении карьеры

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Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам и победитель Олимпиады 2010 года Никита Крюков объявил о завершении карьеры, передает «ТАСС».

Крюков является единственным лыжником в истории советского и российского спорта среди мужчин, кому удалось трижды выиграть мировое первенство.

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«Моя карьера была насыщенной. Лыжные гонки — лучший и универсальный вид спорта, которым можно заниматься. Я благодарен судьбе за то, что участвовал в них на профессиональном уровне», — заявил спортсмен на пресс-конференции в Москве.

Лыжник не был включен в состав сборной России на прошедший сезон. Из-за отстранения по причине обвинения в причастности к допинговым нарушениям на Олимпиаде-2014 и травмы он почти не выступал в 2017 и 2018 годах.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным видам спорта Александр Легков рассказал о предвзятости иностранных судей к россиянам.