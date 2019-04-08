«Хьюстон» обновил рекорд по количеству точных трехочковых за матч

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«Хьюстон Рокетс» обновил рекорд по количеству реализованных трехочковых бросков за матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает «Советский спорт».

Во встрече регулярного чемпионата против «Финикс Санз» игроки «Хьюстона» забросили 27 трехочковых из 57 (47,4 процента). Восемь бросков реализовал Эрик Гордон, Джеймс Харден — пять, Пи Джей Такер — четыре, Дэниел Хаус — три, Крис Пол, Иман Шамперт, Гэри Кларк и Остин Риверс — по два, Джеральд Грин — один.

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Предыдущее достижение также было установлено «Хьюстоном» (26).

Ранее сообщалось, что «Орландо Мэджик» нанес поражение «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата.