Месси увеличил отрыв от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси лидирует в споре за приз лучшему бомбардиру сезона в Европе — «Золотую бутсу», передает «Советский спорт».

В матче 31-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» (2:0) аргентинец забил 33-й мяч в нынешнем сезоне первенства страны. Идущий на втором месте форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не смог отличиться во встрече со «Страсбургом» (2:2).

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Очки в гонке за «Золотую бутсу«начисляются по количеству забитых мячей и умножается на коэффициент силы чемпионата.

Претенденты на «Золотую бутсу»:

1. Лионель Месси («Барселона») — 33 гола / 66 очков

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 27 голов / 54 очка

3-5. Фабио Квальярелла («Сампдория») — 21 гол / 42 очка

3-5. Кшиштоф Пентек («Милан») — 21 гол / 42 очка

3-5. Роберт Левандовски («Бавария») — 21 гол / 42 очка