Болельщицы «Уфы» обратились к сбежавшему от жены Новосельцеву

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Болельщицы «Уфы» во время домашней встречи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» обратились к защитнику клуба Ивану Новосельцеву, сообщает «Чемпионат.com».

Фанатки принесли с собой на игру красочный баннер.

«Ваня, верни носки», — гласила надпись на плакате.

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В начале апреля экс-баскетболистка Катерина Кейру, которая вышла замуж Новосельцева, пожаловалась на футболиста. Игрок за две недели ее отсутствия вывез из общей квартиры все свои вещи, забрав даже магниты с холодильника.

Новосельцев играет за «Ростов» с 2019 года.