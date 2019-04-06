Фанаты «Спартака» избили своего до потери сознания из-за Глушакова

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Болельщики московского «Спартака» напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».

Потасовка возникла на трибуне стадиона «Открытие Арены» с активными болельщиками.

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Один из фанатов растянул шарф с оскорблениями в адрес капитана «Спартака» Дениса Глушакова, что не понравилось почитателям клуба. В итоге в драке приняли участие десять человек. Критикующий полузащитника зритель упал без сознания.

Отмечается, что несколько ударов по фанату с шарфом нанесла девушка.

Ранее болельщики «Спартака» призвали команду выиграть у ЦСКА или умереть.