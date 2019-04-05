Вратарь английского клуба оправдан по делу о нацистском приветствии

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По итогам расследования, проведенного Футбольной ассоциацией Англии, голкипер лондонского «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесси был признан невиновным по делу о нацистском приветствии, сообщает «Советский Спорт».

Как передает The Sun, проверка была проведена Независимой регулирующей комиссией футбольной ассоциации (ФА).

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Дело было открыто 23 января из-за публикации фото с командного обеда, на котором валлийский голкипер вытянул правую руку вверх. Сам футболист отвергал все обвинения в свой адрес, заявляя, что таким образом пытался привлечь внимание человека, делавшего снимок.

Ранее сообщалось, что футболиста обвинили в нацизме.