Форвард «Тампы» Кучеров стал обладателем уникального достижения

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил уникальное достижение, сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1) Кучеров забросил шайбу, которая стала для него 126-м очком в сезоне. Это позволило хоккеисту стать самым результативным хоккеистом в эпоху потолка зарплат (после 2005 года).

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Предыдущее достижение (125 очков) принадлежало форварду «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтону и было установлено в сезоне-2005/06.

Примечательно, что всего одно очко осталось набрать российскому нападающему, чтобы повторить еще один рекорд — достижение Александра Могильного по очкам за один сезон НХЛ (127).

Ранее сообщалось, что гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто».