Хабиб ответил на новое оскорбление Конора

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на новое оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес своей жены и религии, передает «Советский спорт».

«Если думаешь, что можешь оскорблять чужую религию и быть в безопасности, ты ошибаешься», — написал Нурмагомедов в твиттере.

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Ранее Нурмагомедов сравнил попытку Макгрегора уйти из MMA с поведением ревнивой жены. В ответ ирландец выставил в твиттере фотографию со свадьбы дагестанца, которая проходила в мусульманских традициях. Ирландец высмеял каноны исламской свадьбы, однако затем удалил твит.

Ранее Конор нанес новое оскорбление Хабибу и его жене.