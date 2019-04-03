Фергюсон отреагировал на выпады Макгрегора в сторону Хабиба
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон предложил Конору Макгрегору помолчать, передает «Советский спорт».
Так спортсмен отреагировал на сказанные ирландцем слова в адрес чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.
«Ты слишком много болтаешь, мальчик. Тсссс», — написал Фергюсон в твиттере.
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Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой, а после публиковал фото со свадьбы дагестанца, заявив, что его жена похожа на полотенце. Позже пост был удален.
Нурмагомедов в ответ обозвал ирландца насильником и опубликовал его фото с девушкой, которая требовала от скандального бойца признать отцовство своей дочери.
Ранее Макгрегор съязвил в адрес дисквалифицированного за допинг дагестанца.