Туктамышева оценила свой образ на льду

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила свой эпатажный образ на льду, а также рассказала, чем отличается от других спортсменок.

«Я отличаюсь от других фигуристок: мне нравится привносить в этот спорт эпатажную изюминку, быть яркой и смелой, не совпадать с привычным образом девушки на коньках. Как ни странно, несмотря на почтенный возраст, мой тренер Алексей Николаевич Мишин тоже очень смелый, живой, стремится ориентироваться в трендах, поэтому мы друг друга отлично понимаем», — приводит слова Туктамышевой «Собака.ru».

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Она также отметила, что научилась принимать себя с такой фигурой, как у нее есть.

«Я посмотрела на себя в зеркало, признала, что у меня не модельная фигура, что я маленькая и с формами, и полюбила себя такой. Кому-то это может не нравиться, но это уже не мое дело. Все комментарии — ничто, если уважаешь себя», — заключила фигуристка.

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