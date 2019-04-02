РПЛ рассмотрела вопрос внедрения системы видеопомощи арбитрам

Руководство Российской премьер-лига (РПЛ) утвердила технический регламент на следующие три сезона, сообщает «Чемпионат.com».

На заседании была согласована структура календаря чемпионата России на сезон-2019/20, его даты и подробности по Суперкубку страны.

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Также на заседании были рассмотрены вопросы внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчи чемпионата России. Ее могут ввести в первенстве уже со следующего сезона.

Ранее стала известна дата начала нового сезона чемпионата России по футболу.