Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн

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Адвокаты хоккеиста Александра Фролова, бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой, одержали победу в нижегородском областном суде по делу о 20 миллионах рублей, передает «Московский комсомолец».

Эти деньги якобы получила артистка от хоккеиста. Сообщается, что высшая инстанция отменила сразу два незаконных постановления судьи Чайко о проведении экспертизы расписки и подсудности и вынесла председательствующему частное определение за грубое нарушение закона. Теперь разбираться, заплатил Фролов певице 20 миллионов рублей за половину квартиры или нет, будет Никулинский районный суд.

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«Особо отмечу: нижегородский областной суд, установив существенные нарушения закона, допущенные судьей Чайко А.А. при рассмотрении дела в суде первой инстанции, вынес частное определение», — заявил адвокат Антон Малинин.

Сторона Фролова также отметила, что 2 марта решился вопрос с экспертизой расписки — проводить ее «будут проверенные эксперты, а не сомнительные лица, которым ключевой документ собирался отдать в руки судья Чайко».

Ранее экс-мужья Началовой начали борьбу за ее квартиру.