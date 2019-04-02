Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Адвокаты хоккеиста Александра Фролова, бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой, одержали победу в нижегородском областном суде по делу о 20 миллионах рублей, передает «Московский комсомолец».
Эти деньги якобы получила артистка от хоккеиста. Сообщается, что высшая инстанция отменила сразу два незаконных постановления судьи Чайко о проведении экспертизы расписки и подсудности и вынесла председательствующему частное определение за грубое нарушение закона. Теперь разбираться, заплатил Фролов певице 20 миллионов рублей за половину квартиры или нет, будет Никулинский районный суд.
«Особо отмечу: нижегородский областной суд, установив существенные нарушения закона, допущенные судьей Чайко А.А. при рассмотрении дела в суде первой инстанции, вынес частное определение», — заявил адвокат Антон Малинин.
Сторона Фролова также отметила, что 2 марта решился вопрос с экспертизой расписки — проводить ее «будут проверенные эксперты, а не сомнительные лица, которым ключевой документ собирался отдать в руки судья Чайко».