Голкипер «Коламбуса» Бобровский признан первой звездой недели в НХЛ
Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
В четырех матчах регулярного чемпионата россиянин оформил два шат-аута. В среднем за игру он отразил 96,6% бросков при коэффициенте надежности 1,00.
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Вторым стал форвард «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, набравший десять (3+7) очков в четырех встречах.
Третьей звездой признан голкипер «Аризоны Койотс» Дарси Кюмпер. Он отразил 97,9% бросков при коэффициенте надежности 0,65 в трех матчах.
Ранее Бобровского сравнили с Аль Пачино и назвали «адски хорошим» вратарем.