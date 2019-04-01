Определились лучшие игроки месяца в КХЛ

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Игроки московского ЦСКА Илья Сорокин и Мэт Робинсон, а также нападающий петербургского СКА Никита Гусев и защитник Даниил Мисюль ярославского «Локомотива» признаны лидерами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в марте, сообщает РИА «Новости».

Армейцы с Сорокиным одержали восемь побед в девяти матчах. Голкипер возглавляет список лучших вратарей плей-офф КХЛ с коэффициентом надежности 96,07%.

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Столько же побед в девяти встречах одержал Робинсон. На счету канадца пять очков по системе «гол+пас» и общий показатель полезности »+2».

Гусев восемь раз победил в 11 матчах и показал лучший результат марта по набранным очкам.

Защитник Мисюль с общим показателем полезности »+3» и дебютным голом во встрече с «Cочи» стал лучшим новичком лиги по итогам месяца.

Ранее ЦСКА обыграл СКА во втором матче финала западной конференции и повел 2-0 в серии до четырех побед.