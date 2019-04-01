Подозреваемый в изнасиловании спортсмен не согласился с обвинениями

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Латвийский центровой клуба НБА «Даллас» Кристапс Порзингис не согласен с обвинениями в изнасиловании, сообщает РИА «Новости».

СМИ сообщали, что Порзингис совершил действия насильственного характера, когда выступал за «Нью-Йорк Никс». Женщина, которая обвинила игрока, заявила, что он пригласил ее в квартиру и там изнасиловал.

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«20 декабря 2018 года мы официально обратились в федеральные правоохранительные органы, основываясь на вымогательских требованиях обвинителей. Мы полагаем, что сексуальный контакт был по обоюдному согласию, и любое справедливое расследование фактов покажет это», – цитирует слова адвоката баскетболиста newsday.com

Ранее сообщалось, что известного спортсмена обвинили в изнасиловании.