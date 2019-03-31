«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда
«Ливерпуль» вырвал победу над «Тоттенхэмом» в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Роберто Фирмино, также мяч в свои ворота забил защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд. У гостей отметился Лукас Моура.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ливерпуль» набрал 79 очков и вернулся на первое место в Английской премьер-лиги. «Тоттенхэм» (61) располагается на третьей строчке.
Англия. Премьер-лига. 32-й тур
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Тоттенхэм» (Лондон) — 2:1
Голы: 1:0 — Фирмино, 16; 1:1 — Моура, 70; 2:1 — Алдервейрелд, 90 (автогол).