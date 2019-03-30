Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Бостоном» в матче НХЛ
«Флорида Пантерз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Райан Шихэн и Трой Брауэр. У хозяев шайбу забросил Ноэль Аккьяри.
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Ранее сообщалось, что Дадонов побил личный рекорд результативности в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 – Шихан (Хант, Яндл) – 13:37
0:2 – Дадонов (Экблад, Юбердо) – 15:44
1:2 – Аккьяри (Крюг, Нордстрем) – 33:12
1:3 – Брауэр (Мэтисон) – 34:19 (4x5)
1:4 – Дадонов (Юбердо, Барков) – 57:41 (en)