Роднина выступила против «убийства» юных фигуристок

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Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что исполнение сложных прыжков в фигурном катании убивает юных фигуристок, передает «Советский спорт».

Она отметила, что наблюдать за тем, как юные фигуристки выступают во взрослых соревнованиях, не интересно, потому что спортсменки не могут показать захватывающего выступления, а берут только техникой.

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«Я хочу видеть соревнование личностей, а не техническое исполнение элементов», — заявила Роднина.

Депутат отметила. что нужно прекратить «убивать» юных фигуристов четверными прыжками, потому что это не приводит ни к чему хорошему. Она вспомнила Юлию Липницкую, которая завершила карьеру слишком рано.

«Соревноваться должны взрослые. А дети-чемпионы — это очень часто либо амбиции родителей, либо амбиции тренеров», — заключила Роднина.

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