«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

<img src="//img.gazeta.ru/files3/229/12228229/RIAN_5753060.HR-pic905-895x505-98593.jpg">

Уфимский «Салават Юлаев» собирается опротестовать гол «Авангарда» в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Нападающий омской команды Сергей Шумаков забросил шайбу во время овертайма, что привело «Авангард» к победе. Штаб «Салавата» затребовал повтор эпизода в связи стем, что голкипер команды Юхи Метсола мог быть блокирован Сергеем Широковым. Однако арбитры приняли решение засчитать гол.

Реклама

«Салават Юлаев» отправил официальный запрос в комиссию по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ по поводу эпизода в овертайме, когда не было зафиксировано нарушение правил», — заявили в пресс-службе уфимской команды.

Ранее сообщалось, что Глюкоза вслед за Бузовой стала фанаткой «Авангарда».