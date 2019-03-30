Участник ДТП со смертельным исходом в Москве доставлен в столицу

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Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня из Грозного в Москву сотрудниками полиции доставлен Муслим Джамбеков. Он подозревается в совершении в ночь на 25 марта дорожно-транспортного происшествия на Можайском шоссе города Москвы, в результате которого два человека погибли, а еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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В ближайшее время Джамбеков будет передан сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации», — заявила она.

В результате ДТП скончались два человека — мать и ребенок. Джамбеков сдался полиции Грозного после призыва Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину.