Полицейского уволили после ДТП на Можайке

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Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что начальник столичной ГИБДД и ряд офицеров понесли наказания после смертельного ДТП на Можайском шоссе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, один из находившихся на месте ДТП инспекторов ГИБДД уволен.

Он также добавил, что второй инспектор был предупрежден о неполном служебном соответствии.

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Колокольцев подчеркнул, что глава столичной ГИБДД Виктор Коваленко может быть уволен со своего поста в случае повторения подобной ситуации.

Ранее сообщалось, что виновник аварии на Можайке сдался полиции.

25 марта уроженец Чечни Муслим Джамбеков на дорогой иномарке протаранил автомобиль с семьей из Смоленска и скрылся с места ДТП.