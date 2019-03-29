«Сан-Антонио» вывел из обращения игровой номер Джинобили
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио» вывел из обращения игровой номер экс-защитника команды Ману Джинобили, сообщает «Советский спорт».
Церемония состоялась во время перерыва игры между «Сан-Антонио» и «Кливлендом».
Аргентинский баскетболист выступал за клуб под 20-м номером. Он был выбран «Сан-Антонио» 57-м на драфте НБА в 1999 году. В лигу игрок попал только в 2002 году, после двух лет, проведенных в итальянском клубе «Виртус Болонья».
В 2001-м он выиграл Евролигу в составе «Болоньи», получил награду лучшего игрока финала, а также дважды признавался лучшим баскетболистом чемпионата Италии (2001, 2002).
Все 16 сезонов карьеры в НБА Джинобили выступал за «Сан-Антонио».
Ранее «Шарлотт» вырвал победу у «Сан-Антонио» в НБА.
#GraciasManu, por todo.— San Antonio Spurs (@spurs) 29 марта 2019 г.
�� Explosions in the Sky (@EITS) pic.twitter.com/4Ncpm64sR8