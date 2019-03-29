«Сан-Антонио» вывел из обращения игровой номер Джинобили

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио» вывел из обращения игровой номер экс-защитника команды Ману Джинобили, сообщает «Советский спорт».

Церемония состоялась во время перерыва игры между «Сан-Антонио» и «Кливлендом».

Аргентинский баскетболист выступал за клуб под 20-м номером. Он был выбран «Сан-Антонио» 57-м на драфте НБА в 1999 году. В лигу игрок попал только в 2002 году, после двух лет, проведенных в итальянском клубе «Виртус Болонья».

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В 2001-м он выиграл Евролигу в составе «Болоньи», получил награду лучшего игрока финала, а также дважды признавался лучшим баскетболистом чемпионата Италии (2001, 2002).

Все 16 сезонов карьеры в НБА Джинобили выступал за «Сан-Антонио».

Ранее «Шарлотт» вырвал победу у «Сан-Антонио» в НБА.