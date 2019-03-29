Неудачу мужчин на ЧМ в Японии связали с Плющенко

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о выступлении мужчин на чемпионате мира в Японии, передает РИА «Новости».

Лучший результат на мировом первенстве показал Михаил Коляда, он занял шестую строчку.

«Фигурное катание такой вид спорта, что если у тебя талантливое тело, а с головой проблемы, то результата не будет. Мне кажется, что в свое время мы допустили какие-то системные ошибки, которые сказываются в последние годы.

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Связано это с Евгением Плющенко: мы его долго поднимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не были готовы: «Отобрался? Подождешь – у нас есть Плющенко». Лидера, чемпиона надо растить, а ни в одном спортсмене после Плющенко я не замечала, что это растет чемпион», - заявила Роднина.

Ранее сообщалось, что Рудковская разрешила Плющенко не заниматься домашними хлопотами.