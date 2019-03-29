Призер ЧМ оценил нового партнера фигуристки Столбовой

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Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Александр Смирнов оценил пару Ксении Столбовой и Андрея Новоселова, передает «Спорт день за днем».

Столбова ранее выступала с Федором Климовым, вместе они выиграли золото и серебро Олимпиады-2014. Столбова и Новоселов пропустили прошлый сезон из-за того, что фигурист менял спортивное гражданство.

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«У Ксении несгибаемые характер и воля. Могу только пожелать ей успеха в работе с новыми тренером и партнером. Как говорится, флаг вам в руки! Пожелаю здоровья и терпения. Новоселов не имеет такого большого опыта, как Ксюша. Но возможно, тренер доведет их до таких кондиций. Не берусь что-либо утверждать.

Единственное, что меня удивляет в выборе — это возможные проблемы с гражданством. Он выступал за Францию. Вдруг сейчас какая-то федерация заартачиться? Могут запросто начать строить какие-нибудь козни», — заявил Смирнов.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка — 2014 хочет отправиться на Игры в 2022 году.