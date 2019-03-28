Биатлонистка Куклина призналась в плохом самочувствии

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Биатлонистка Лариса Куклина высказалась относительно своего выступления в спринтерской гонке чемпионата России в Тюмени, передает «Матч ТВ».

Спортсменка показала время 23.58,7 секунды и занимает промежуточное второе место.

«Последний круг заканчивала тяжко. Возможно, сказалась дорога. Элементарно не хватило сил, и чувствую себя не лучшим образом. Но рада, что удалась стрельба. Бежать реально трудно. Надеюсь, в пасьюте будет легче», — сказала Куклина.

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Она, как и соперница Светлана Миронова, не оценила трассу.

«Лыжня была сильно разбита. Погода поспособствовала в худшую сторону. Но я практически выросла в «Жемчужине Сибири», и отлично знаю ее трассы», — заключила биатлонистка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

Ранее стало известно, что Маргарита Васильева не узнала о втором пропуске допинг-теста по собственной вине.