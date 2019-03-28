Директор Началовой ответила на обвинения первого мужа певицы

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Директор скончавшейся Юлии Началовой Анна Исаева ответила на высказывания первого мужа певицы Дмитрия Ланского о пиарщиках певицы, передает Cosmopolitan.

Экс-солист «Премьер-министра» попросил прекратить придумывать небылицы об их отношениях. Он заявил, что не заставлял актрису пить таблетки для похудения и напомнил, что через два года после развода у нее родился здоровый ребенок. По словам Ланского, таблетки — выдумка «горе-пиар-менеджеров».

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Анна Исаева, в свою очередь, сказала, что никогда не упоминала нигде фигуру Ланского.

«Я никогда нигде не употребляла вслух фамилию «Ланской». Знать его не знала, а теперь и не планирую знакомиться после вот таких заявлений. Меня обвиняют в том, что я не делала, не предоставив никаких доказательств», — отметила она.

Ранее пиар-директор Началовой обвинила Александра Фролова во лжи.