Отец Загитовой не смотрел финальный прокат дочери

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Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, которая стала чемпионкой мира в Сайтаме, не видел выступление дочери в Японии, сообщает газета «Нефтяные вести».

Во время короткой программы мужчина посетил базу хоккейного клуба «Ак Барс».

Он рассказал, что не может смотреть выступления дочери в прямом эфире, потому что сдают нервы и зашкаливают эмоции. Позже Ильназ Загитов просматривает прокаты в записи.

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В разговоре с журналистами он объяснил, что после завершения короткой программы дочери ему постоянно стали приходить сообщения — так он понял, что дочь выступила удачно.

Ранее Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты.