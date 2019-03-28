Отец Загитовой не смотрел финальный прокат дочери
Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, которая стала чемпионкой мира в Сайтаме, не видел выступление дочери в Японии, сообщает газета «Нефтяные вести».
Во время короткой программы мужчина посетил базу хоккейного клуба «Ак Барс».
Он рассказал, что не может смотреть выступления дочери в прямом эфире, потому что сдают нервы и зашкаливают эмоции. Позже Ильназ Загитов просматривает прокаты в записи.
Реклама
В разговоре с журналистами он объяснил, что после завершения короткой программы дочери ему постоянно стали приходить сообщения — так он понял, что дочь выступила удачно.