Канадский лыжник назвал причину проигрышей Большунова
Канадский лыжник Алекс Харви считает, что россияне проигрывают из-за нелюбви оставаться за спинами соперников на протяжении трассы, передает «Советский спорт».
30-летний спортсмен отметил, что наших спортсменов легко обгонять из-за этого тактического просчета.
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«Можете не уговаривать Большунова лидировать в гонке. Он сам делает это в любом соревновании. Вам не нужно его об этом просить, ведь он просто не хочет, как и все российские лыжники, оставаться за спинами противников. Поэтому на финише их довольно легко обойти», – цитирует Харви Fasterskier.
Харви обогнал Александра Большунова на финише гонки преследования на этапе Кубка мира в Канаде и стал серебряным призером. Россиянин остался с бронзой, победителем же стал норвежец Йоханнес Клебо.