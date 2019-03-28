«Барселона» хочет продать чемпиона мира
Каталонская «Барселона» планирует продать французского защитника Самюэля Умтити, сообщает «Советский спорт».
По информации Goal.com, клуб готов выслушать предложения, в которых фигурируют суммы от 70 до 90 миллионов евро.
Пока что покупателем фаворитом считается английский «Манчестер Юнайтед». Возможный уход футболиста связан с тем, что сине-гранатовым требуются деньги на покупку защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Отмечается, что у каталонцев пока нет достаточной суммы на покупку голландца, потому что в бюджет включена реконструкция стадиона «Камп Ноу». Продажа Умтити позволит заработать недостающие деньги.
Умтити — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. За «Барселону» он выступает с 2016 года после перехода из французского «Лиона».