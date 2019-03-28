В Америке с серебром Олимпиады в Сочи поздравили умершего бобслеиста
Антидопинговое агентство США (USADA) обратилось с поздравлениями к бобслеистам Стивену Холкомбу, Кертису Томасевичу, Кристоферу Фогту и Стивену Лэнгтону, передает «Советский спорт».
Спортсменов поблагодарили за серебряные медали на Олимпийских играх-2014.
Американцы передвинулись на второе место после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты россиян Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и Алексея Воеводы, которые были победителями соревнований в Сочи.
«Поздравляем Холкомба, Томасевича, Фогта и Лэнгтона с их заслуженным серебром. Хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Это важный день для спортсменов и их семей», – говорится в обращении USADA.
Холкомб погиб от отека легких в 2017 году в возрасте 37 лет.