В Америке с серебром Олимпиады в Сочи поздравили умершего бобслеиста

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Антидопинговое агентство США (USADA) обратилось с поздравлениями к бобслеистам Стивену Холкомбу, Кертису Томасевичу, Кристоферу Фогту и Стивену Лэнгтону, передает «Советский спорт».

Спортсменов поблагодарили за серебряные медали на Олимпийских играх-2014.

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Американцы передвинулись на второе место после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты россиян Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и Алексея Воеводы, которые были победителями соревнований в Сочи.

«Поздравляем Холкомба, Томасевича, Фогта и Лэнгтона с их заслуженным серебром. Хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Это важный день для спортсменов и их семей», – говорится в обращении USADA.

Холкомб погиб от отека легких в 2017 году в возрасте 37 лет.