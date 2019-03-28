Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014

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Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает «Советский спорт».

Как сообщает Inside the Games, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение перераспределить медали зимних Олимпийских игр 2014 года в бобслее.

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Как итог, первыми в двойках стали швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн, а в четверках золото получили Мелбрадис, Арвис Вилкасте, Дрейшкенс и Янис Стренга из Латвии.

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