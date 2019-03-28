Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает «Советский спорт».
Как сообщает Inside the Games, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение перераспределить медали зимних Олимпийских игр 2014 года в бобслее.
Реклама
Как итог, первыми в двойках стали швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн, а в четверках золото получили Мелбрадис, Арвис Вилкасте, Дрейшкенс и Янис Стренга из Латвии.
Ранее УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца.