МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи
27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает «Советский спорт».
Как сообщает сайт НОК США, данное решение связано с дисквалификацией российских спортсменов.
Ранее экипажи россиянина Александра Зубкова были лишены золотых наград в двойках и четверках за допинг, после чего первыми в двойках стали швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн, а в четверках золото получили Мелбрадис, Арвис Вилкасте, Дрейшкенс и Янис Стренга из Латвии.
Ранее УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца.