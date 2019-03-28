МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи

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27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает «Советский спорт».

Как сообщает сайт НОК США, данное решение связано с дисквалификацией российских спортсменов.

Ранее экипажи россиянина Александра Зубкова были лишены золотых наград в двойках и четверках за допинг, после чего первыми в двойках стали швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн, а в четверках золото получили Мелбрадис, Арвис Вилкасте, Дрейшкенс и Янис Стренга из Латвии.

Ранее УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца.