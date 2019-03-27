Медведев проиграл Федереру в матче четвертого круга турнира в Майами

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Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами, передает «Советский спорт».

В матче четвертого круга он проиграл представителю Швейцарии Роджеру Федереру со счетом 4:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.

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В следующем раунде Федерер сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Ранее сообщалось, что матч Медведева и Федерера в Майами был перенесен из-за дождя.

Теннис. Майами. 4-й круг

Даниил Медведев (Россия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 4:6, 2:6