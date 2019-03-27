Португалия подала жалобу на результат матча с Украиной

Федерации футбола Португалии подала протест в УЕФА на результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной (0:0) из-за

Данное решение связано с участием в игре нападающего Жуниора Мораеса, сообщает Futebol365.pt. Португальцы хотят оспорить правомерность участия в матче Мораеса, который получил украинское гражданство 18 марта — по правилам ФИФА, футболист может выступать за национальную команду, если прожил на территории страны пять лет без перерыва.

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Мораес же прожил на Украине четыре года и восемь месяцев, после чего в 2017 году на правах аренды перешел в китайский клуб.

Стоит отметить, что украинцам грозит техническое поражение в матчах с Португалией и Люксембургом (2:1).

Ранее сообщалось, что Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса.