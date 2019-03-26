Российские легкоатлеты могут не выступить на Олимпиаде-2020

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался относительно проблем с легкой атлетикой в стране, передает РИА «Новости».

Руководитель не уверен, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2020.

«Мы должны пересмотреть свои цели. Предатели те, кто довел организацию до того, что национальная команда идет без флага. А не те, кто выступает под нейтральным флагом», — заявил он.

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В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за постоянных нарушений россиянами антидопинговых правил. В данный момент наши легкоатлеты могут выступать на международных турнирах только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

Ранее Россия просит нейтральный статус для 239 легкоатлетов.