Наставник «Ливерпуля» перепутал игроков для обмена в «Фулхэм»
Экс-наставник «Ливерпуля» Рой Ходжсон, который в данный момент работает в «Кристал Пэласе», однажды перепутал футболистов, сообщает «Советский спорт».
Ошибка произошла летом 2010 года во время покупки защитника «Фулхэма» Пола Кончески.
В рамках договора в «Фулхэм» перешли игроки академии «Ливерпуля» Александр Качаниклич и Лаури Далла Валле. Однако первый сменил клуб по ошибке тренера.
«Когда я прибыл в «Фулхэм», мне позвонил Ходжсон и сказал, что обменял не того Алекса. Он хотел отдать другого игрока по имени Алекс, но когда ошибку заметили, было уже поздно. Он сказал, что меня будут ждать в «Ливерпуле», — приводит слова Качаниклича SUN.
Ходжсон мог перепутать Качаниклича с Алексом Купером, который в 2011 году перешел в «Росс Каунти».
Ранее экс-игрок «Ливерпуля» был госпитализирован после нападения.