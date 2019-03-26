Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/46/10873046/2017-09-03T203938Z_820927866_RC1F0EAAC7D0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-FRA-LUX-pic905-895x505-55784.jpg">

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает «Советский спорт».

Основанием для подачи жалобы станет участие нападающего Жуниора Мораеса. В матче украинская команда победила со счетом 2:1.

Реклама

«Протест по делу Мораеса будет направлен 26 марта в течение дня», — цитирует Филиппа RTL.

Предполагается нарушние Украиной правила Международной федерации футбола (ФИФА). В одном из пунктов указано, что футболист может получить новое спортивное гражданство, если прожил в стране пять лет подряд после наступления возраста 18 лет.

Мораес играл на Украине с 2012 года, но зимой 2017-го он был арендован китайским «Тяньцзинь Тяньхайем». Таким образом, Мораесу не хватило двух месяцев до необходимого срока непрерывного проживания.

Если факт нарушения усыновят, то сборной Украины могут быть назначены два технических поражения в играх отбора Евро-2020 с Португалий (0:0) и Люксембургом (2:1).

Ранее стало известно, что Испания проведет матч с Мальтой без главного тренера Энрике.