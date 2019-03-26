Наставник Сербии связал ничью с Португалией с травмой Роналду

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Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич высказался о результате матча квалификации чемпионата Европы — 2020, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:1. По мнению специалиста, на исход игры повлияла травма лидера соперников Криштиану Роналду. Форвард был заменен на 30-й минуте матча, у него подозрение на повреждение задней поверхности бедра.

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«Добытый результат полезен для атмосферы в команде и уверенности в себе. У нас нет эйфории после ничьих с Германией и Португалией. В июне нам играть с Литвой и Украиной. Когда наши травмированные восстановятся, это сильно повлияет на наши шансы на выход из группы.

Мы действовали организованно и дисциплинированно. Травма Роналду выбила соперника из колеи, равно как нас выбила травма Гачиновича. Если все просуммировать, то, думаю, результат справедлив. Сербия может гордиться своими футболистами», — цитирует Крстаича пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что Португалия без Роналду не смогла дожать Сербию в матче отбора к Евро-2020.